شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: وصول 319 حافلة.. والتشغيل نهاية 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) أعلن الحساب الرسمي لقطار الرياض عن بدأ تركيب محطات حافلات الرياض في مواقعها، وذلك تمهيدا للانطلاق في الاختبارات التشغيلية للمحطة. وأوضح في تغريدات عبر حسابه في تويتر أنه اكتمل وصول جميع حافلات الرياض للمرحلة الأولى إلى مدينة الرياض والبالغ عددها 319 حافلة، والتي تم تصنيعها في شركتي مرسيدس ومان الألمانيتين، حيث من المقرر البدء بتشغيل مشروع حافلات الرياض نهاية العام الحالي.



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