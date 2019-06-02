“عملات السعودية” أخر تحديثات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الآحد 2-6-2019...

نتابع معكم الآن سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 2-6-2019، بالغاً 4.45 جنيه للشراء، و 4.49 جنيه للبيع ، ومن خلال ذلك التقرير سوف نقوم برصد سعر الريال السعودي اليوم في عدة من البنوك المصرية، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم كل ماهو جديد .

وطبقاً لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كالآتي:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.47 جنيه للشراء.

4.5 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.46 جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.46 جنيه للشراء.

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4.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.39 جنيه للشراء.

4.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.43 جنيه للشراء.

4.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.43 جنيه للشراء.

4.48 جنيه للبيع.