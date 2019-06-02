، أمانة شاب بحائل تعيد 111 ألف ريال لصاحبها  .. رفض أي مقابل لأمانته ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجده في محفظة بمحطة وقود وسلمها للشرطة

ضرب شاب سعودي من حائل أروع الأمثلة في الأمانة، بإعادته مبلغًا ماليًا يقدر بـ "111 ألف ريال" بعد أن وجده بإحدى محطات الوقود بحائل.

ويقول الشاب مشعل الرمالي الشمري: "عثرت على مبلغ مالي يقدر بـ "111 ألف ريال"، في أثناء وقوفي بإحدى المحطات على الطريق الدائري بمدينة حائل، إذ وجدت محفظة، وعثرت بداخلها على المبلغ، وبرفقته بطاقة الراجحي فيزا البلاتينية الائتمانية، فقمت بالإعلان بمواقع التواصل بغية العثور على صاحب المبلغ؛ إلا أنني لم أجده"، واهتديت إلى فكرة تسليمه الشرطة فاتجهت للشرطة وأبلغتهم بالواقعة فتم تحرير محضر بذلك وتم تحويلي لمصرف الراجحي الذي زودني بوسيلة تواصل مع صاحب المبلغ وحضر إلى المصرف وأبلغنا بفقده المبلغ، إنه لا يعلم أين فقده".

وقدّم صاحب المبلغ شكره للشاب على أمانته وحُسن صنيعه وعرض عليه 200 ريال تشجيعًا له على حفظه للأمانة إلا أن "الرمالي" رفض ذلك مؤكدًا أنه لا يسعى من حفظه للمبلغ إلى عطاء، إنما امتثالاً لأمر دينه وتعاملاً بما عوده والده على أهمية حفظ الأمانة حتى وصول صاحبها أو تسليمها للجهات ذات الاختصاص في حالة عدم العثور على صاحب الأمانة وأنه لا يبتغي إلا الأجر والثواب من الله وحده.