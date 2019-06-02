، "المشيطي": ذكرى بيعة ولي العهد تمر محملة بالإنجازات استمرارًا لمسيرة البناء ،

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أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن ذكرى البيعة الثانية لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، تمر علينا وهي محملة بالإنجازات استمرارًا لمسيرة البناء والنماء لهذا الوطن المعطاء، مؤكدًا أن سمو ولي العهد بفكره وحنكته ارتقى بالوطن لهامات المجد في كل المجالات تمثلت في بوادر لنهضة تنموية شاملة وازدهار يعم كل أرجاء البلاد.
وقال المشيطي: "نحمد الله على ما أسبغه من نعم على وطننا وما وهبه لقيادتنا الرشيدة من فكر مستنير يقود الوطن إلى منجزات تظهر جلية عبر محطات كثيرة سواءً داخل الوطن أو خارجه".
وأوضح المهندس المشيطي أن الذكرى الثانية لبيعة سمو ولي العهد مهندس رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومشروعات الإصلاح الاقتصادية الإستراتيجية، تأتي بالتزامن مع القمم الثلاث الخليجية ، والعربية، والإسلامية، والتي تعد طوق النجاة وصمام الأمان يتطلع من خلالها القادة المجتمعون إلى الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين بلم الشمل وتصحيح المسار للعمل المشترك الضامن لاستقرار المنطقة وتحقيق السلم العالمي، من هنا من أرض المملكة قبلة المسلمين الداعية للسلم والسلام.
ونوه المهندس المشيطي بخطوات التنمية المتسارعة التي تشهدها المملكة اليوم، وبالجهود التي قادها سمو ولي العهد من خلال إطلاق المشروعات الضخمة التي ستخلق بإذن الله تحولات كبيرة اقتصادية تقود المملكة لآفاق أرحب مستقبلاً وتحقيق الرفاهية والازدهار .داعيًا الله عز وجل أن يحقق للمملكة عزها ويديم خيرها، بفضل الله ثم بتطلعات قيادتها الرشيدة بما يعود بالنفع على شعب المملكة ويكفل لهم الرفاهية والحياة الكريمة.
"المشيطي": ذكرى بيعة ولي العهد تمر محملة بالإنجازات استمرارًا لمسيرة البناءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-02
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن ذكرى البيعة الثانية لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، تمر علينا وهي محملة بالإنجازات استمرارًا لمسيرة البناء والنماء لهذا الوطن المعطاء، مؤكدًا أن سمو ولي العهد بفكره وحنكته ارتقى بالوطن لهامات المجد في كل المجالات تمثلت في بوادر لنهضة تنموية شاملة وازدهار يعم كل أرجاء البلاد.
وقال المشيطي: "نحمد الله على ما أسبغه من نعم على وطننا وما وهبه لقيادتنا الرشيدة من فكر مستنير يقود الوطن إلى منجزات تظهر جلية عبر محطات كثيرة سواءً داخل الوطن أو خارجه".
وأوضح المهندس المشيطي أن الذكرى الثانية لبيعة سمو ولي العهد مهندس رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومشروعات الإصلاح الاقتصادية الإستراتيجية، تأتي بالتزامن مع القمم الثلاث الخليجية ، والعربية، والإسلامية، والتي تعد طوق النجاة وصمام الأمان يتطلع من خلالها القادة المجتمعون إلى الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين بلم الشمل وتصحيح المسار للعمل المشترك الضامن لاستقرار المنطقة وتحقيق السلم العالمي، من هنا من أرض المملكة قبلة المسلمين الداعية للسلم والسلام.
ونوه المهندس المشيطي بخطوات التنمية المتسارعة التي تشهدها المملكة اليوم، وبالجهود التي قادها سمو ولي العهد من خلال إطلاق المشروعات الضخمة التي ستخلق بإذن الله تحولات كبيرة اقتصادية تقود المملكة لآفاق أرحب مستقبلاً وتحقيق الرفاهية والازدهار .داعيًا الله عز وجل أن يحقق للمملكة عزها ويديم خيرها، بفضل الله ثم بتطلعات قيادتها الرشيدة بما يعود بالنفع على شعب المملكة ويكفل لهم الرفاهية والحياة الكريمة.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
02:28 AM
قال: تأتي بالتزامن مع القمم الثلاث التي تعد طوق النجاة وصمام الأمان
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أن ذكرى البيعة الثانية لسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، تمر علينا وهي محملة بالإنجازات استمرارًا لمسيرة البناء والنماء لهذا الوطن المعطاء، مؤكدًا أن سمو ولي العهد بفكره وحنكته ارتقى بالوطن لهامات المجد في كل المجالات تمثلت في بوادر لنهضة تنموية شاملة وازدهار يعم كل أرجاء البلاد.
وقال المشيطي: "نحمد الله على ما أسبغه من نعم على وطننا وما وهبه لقيادتنا الرشيدة من فكر مستنير يقود الوطن إلى منجزات تظهر جلية عبر محطات كثيرة سواءً داخل الوطن أو خارجه".
وأوضح المهندس المشيطي أن الذكرى الثانية لبيعة سمو ولي العهد مهندس رؤية المملكة ٢٠٣٠ ومشروعات الإصلاح الاقتصادية الإستراتيجية، تأتي بالتزامن مع القمم الثلاث الخليجية ، والعربية، والإسلامية، والتي تعد طوق النجاة وصمام الأمان يتطلع من خلالها القادة المجتمعون إلى الدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين بلم الشمل وتصحيح المسار للعمل المشترك الضامن لاستقرار المنطقة وتحقيق السلم العالمي، من هنا من أرض المملكة قبلة المسلمين الداعية للسلم والسلام.
ونوه المهندس المشيطي بخطوات التنمية المتسارعة التي تشهدها المملكة اليوم، وبالجهود التي قادها سمو ولي العهد من خلال إطلاق المشروعات الضخمة التي ستخلق بإذن الله تحولات كبيرة اقتصادية تقود المملكة لآفاق أرحب مستقبلاً وتحقيق الرفاهية والازدهار .داعيًا الله عز وجل أن يحقق للمملكة عزها ويديم خيرها، بفضل الله ثم بتطلعات قيادتها الرشيدة بما يعود بالنفع على شعب المملكة ويكفل لهم الرفاهية والحياة الكريمة.
، "المشيطي": ذكرى بيعة ولي العهد تمر محملة بالإنجازات استمرارًا لمسيرة البناء ،
المصدر : الخليج 365
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