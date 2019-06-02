، ‏‫"صحة جازان": المولدات للأقسام الحساسة.. وفيديو يوثِّق نقل المرضى من المستشفى ،

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قالت "صحة جازان" في توضيح، عنونته بالمهم، بعد تداوُل معلومات عن وقوع وفيات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان على خلفية انقطاع الكهرباء: نُطمئن الجميع بأن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية؛ إذ تعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية المصممة للأقسام الحساسة "العناية المركزة، والحضانة، والعمليات".
ويأتي إيضاح "الصحة" تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365" من انقطاع الكهرباء عن قسم الباطنية بالمستشفى، الذي لم تبيِّن "الصحة" شموله بالمولدات الاحتياطية.
وفي هذا السياق تداول مغردون لحظة نقل المرضى من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وأوضحوا أن ذلك على خلفية انقطاع التيار عن المستشفى.
"صحة جازان": المولدات للأقسام الحساسة.. وفيديو يوثِّق نقل المرضى من المستشفىمحمد المواسي الخليج 365 2019-06-02
قالت "صحة جازان" في توضيح، عنونته بالمهم، بعد تداوُل معلومات عن وقوع وفيات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان على خلفية انقطاع الكهرباء: نُطمئن الجميع بأن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية؛ إذ تعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية المصممة للأقسام الحساسة "العناية المركزة، والحضانة، والعمليات".
ويأتي إيضاح "الصحة" تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365" من انقطاع الكهرباء عن قسم الباطنية بالمستشفى، الذي لم تبيِّن "الصحة" شموله بالمولدات الاحتياطية.
وفي هذا السياق تداول مغردون لحظة نقل المرضى من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وأوضحوا أن ذلك على خلفية انقطاع التيار عن المستشفى.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
02:17 AM
أكدت أن انقطاع التيار لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية بالمنشآت الصحية
قالت "صحة جازان" في توضيح، عنونته بالمهم، بعد تداوُل معلومات عن وقوع وفيات بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان على خلفية انقطاع الكهرباء: نُطمئن الجميع بأن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة لم يؤثر في تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية؛ إذ تعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية المصممة للأقسام الحساسة "العناية المركزة، والحضانة، والعمليات".
ويأتي إيضاح "الصحة" تأكيدًا لما نشرته "الخليج 365" من انقطاع الكهرباء عن قسم الباطنية بالمستشفى، الذي لم تبيِّن "الصحة" شموله بالمولدات الاحتياطية.
وفي هذا السياق تداول مغردون لحظة نقل المرضى من مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، وأوضحوا أن ذلك على خلفية انقطاع التيار عن المستشفى.
، "صحة جازان": المولدات للأقسام الحساسة.. وفيديو يوثِّق نقل المرضى من المستشفى ،
المصدر : الخليج 365
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