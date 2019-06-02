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قام وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات المهندس سعود بن هريسان العنزي، والمدير العام للبلديات المهندس أسامة الحميدي، ومدير الرقابة على البلديات عبدالله القحطاني، ورئيس بلدية قباء المهندس زياد بري، بجولة تفقدية على أعمال الرقابة على أعمال صحة البيئة والأغذية والأسواق والباعة الجائلين في محيط الحرم النبوي الشريف، ومساجد (قباء، بلال، القبلتين والميقات).
كما تضمنت الجولة جادة قباء (درب السنة) للتأكد من نجاح الخطط التشغيلية ضمن برنامج النظافة العامة والمكافحة، وتكثيف العمالة بأوقات الذروة في المواقع الدينية والتاريخية.
"العنزي" يقوم بجولة رقابية في محيط الحرم النبوي
قام وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات المهندس سعود بن هريسان العنزي، والمدير العام للبلديات المهندس أسامة الحميدي، ومدير الرقابة على البلديات عبدالله القحطاني، ورئيس بلدية قباء المهندس زياد بري، بجولة تفقدية على أعمال الرقابة على أعمال صحة البيئة والأغذية والأسواق والباعة الجائلين في محيط الحرم النبوي الشريف، ومساجد (قباء، بلال، القبلتين والميقات).
كما تضمنت الجولة جادة قباء (درب السنة) للتأكد من نجاح الخطط التشغيلية ضمن برنامج النظافة العامة والمكافحة، وتكثيف العمالة بأوقات الذروة في المواقع الدينية والتاريخية.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
01:16 AM
على أعمال صحة البيئة والأغذية والأسواق
قام وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات المهندس سعود بن هريسان العنزي، والمدير العام للبلديات المهندس أسامة الحميدي، ومدير الرقابة على البلديات عبدالله القحطاني، ورئيس بلدية قباء المهندس زياد بري، بجولة تفقدية على أعمال الرقابة على أعمال صحة البيئة والأغذية والأسواق والباعة الجائلين في محيط الحرم النبوي الشريف، ومساجد (قباء، بلال، القبلتين والميقات).
كما تضمنت الجولة جادة قباء (درب السنة) للتأكد من نجاح الخطط التشغيلية ضمن برنامج النظافة العامة والمكافحة، وتكثيف العمالة بأوقات الذروة في المواقع الدينية والتاريخية.
، "العنزي" يقوم بجولة رقابية في محيط الحرم النبوي ،
المصدر : الخليج 365
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