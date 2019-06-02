- 1/2
- 2/2
أكد عم مفقود الدلم "إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي" أنه تم العثور على آثار ابن أخيه وبعض أغراضه الشخصية ولم يتم العثور عليه ، ولكن لم يتم العثور عليه بعد، وذلك بمساعدة الجهات ذات الاختصاص وعدد من أقاربه والمتطوعين.
وأوضح المواطن حمد جدوع آل ملحان الحبابي عم المفقود "إبراهيم" أن آخر من تواصل معه كان من يوم الخميس الساعة ٧ ص، ودخل طرف مزرعة الأمير سلطان بالدلم.
وطالب "الحبابي" بتكثيف البحث عن المفقود، وضرورة وجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه بشكل عاجل مناشدًا مَن يشاهده أن يتواصل مع أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على 0546444675
"عم مفقود الدلم" يناشد تكثيف البحث عنه مع توفير آليات الإنقاذسعود الدعجاني الخليج 365 2019-06-02
أكد عم مفقود الدلم "إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي" أنه تم العثور على آثار ابن أخيه وبعض أغراضه الشخصية ولم يتم العثور عليه ، ولكن لم يتم العثور عليه بعد، وذلك بمساعدة الجهات ذات الاختصاص وعدد من أقاربه والمتطوعين.
وأوضح المواطن حمد جدوع آل ملحان الحبابي عم المفقود "إبراهيم" أن آخر من تواصل معه كان من يوم الخميس الساعة ٧ ص، ودخل طرف مزرعة الأمير سلطان بالدلم.
وطالب "الحبابي" بتكثيف البحث عن المفقود، وضرورة وجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه بشكل عاجل مناشدًا مَن يشاهده أن يتواصل مع أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على 0546444675
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
01:14 AM
قال: عثرنا على بعض أغراضه الشخصية ولم نجده بعد
أكد عم مفقود الدلم "إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي" أنه تم العثور على آثار ابن أخيه وبعض أغراضه الشخصية ولم يتم العثور عليه ، ولكن لم يتم العثور عليه بعد، وذلك بمساعدة الجهات ذات الاختصاص وعدد من أقاربه والمتطوعين.
وأوضح المواطن حمد جدوع آل ملحان الحبابي عم المفقود "إبراهيم" أن آخر من تواصل معه كان من يوم الخميس الساعة ٧ ص، ودخل طرف مزرعة الأمير سلطان بالدلم.
وطالب "الحبابي" بتكثيف البحث عن المفقود، وضرورة وجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه بشكل عاجل مناشدًا مَن يشاهده أن يتواصل مع أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على 0546444675
، "عم مفقود الدلم" يناشد تكثيف البحث عنه مع توفير آليات الإنقاذ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "عم مفقود الدلم" يناشد تكثيف البحث عنه مع توفير آليات الإنقاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.