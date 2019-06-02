، "عم مفقود الدلم" يناشد تكثيف البحث عنه مع توفير آليات الإنقاذ ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‫ قال: عثرنا على بعض أغراضه الشخصية ولم نجده بعد

أكد عم مفقود الدلم "إبراهيم عبدالمجيد آل ملحان الحبابي" أنه تم العثور على آثار ابن أخيه وبعض أغراضه الشخصية ولم يتم العثور عليه ، ولكن لم يتم العثور عليه بعد، وذلك بمساعدة الجهات ذات الاختصاص وعدد من أقاربه والمتطوعين.

وأوضح المواطن حمد جدوع آل ملحان الحبابي عم المفقود "إبراهيم" أن آخر من تواصل معه كان من يوم الخميس الساعة ٧ ص، ودخل طرف مزرعة الأمير سلطان بالدلم.

وطالب "الحبابي" بتكثيف البحث عن المفقود، وضرورة وجود آليات الإنقاذ من طائرات وغيرها للبحث عنه بشكل عاجل مناشدًا مَن يشاهده أن يتواصل مع أقرب مركز للشرطة، أو الاتصال على 0546444675