انقلاب حافلة نقل جماعي بالرياض وإصابة 52 شخصاً

أسفر حـادث انقلاب حافلة نقل جماعي بمنطقة الرياض، اليوم السبت، عن إصابة 52 شخصاً بالحـادث، دون وقوع وفيات.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي موقع الحـادث، حيث تم تقديم جميع الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين، إضافةً إلى نقل بعض الحالات لأقرب المنشآت الصحية لتلقي العلاج.