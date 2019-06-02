اخبار السعوديه

انقلاب حافلة نقل جماعي بالرياض وإصابة 52 شخصاً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أسفر حـادث انقلاب حافلة نقل جماعي بمنطقة الرياض، اليوم السبت، عن إصابة 52 شخصاً بالحـادث، دون وقوع وفيات.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي موقع الحـادث، حيث تم تقديم جميع الخدمات الإسعافية اللازمة للمصابين، إضافةً إلى نقل بعض الحالات لأقرب المنشآت الصحية لتلقي العلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب حافلة نقل جماعي بالرياض وإصابة 52 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا