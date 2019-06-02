مدير الجامعة السعودية الإلكترونية يهنئ ولي العهد بمناسبة ذكرى البيعة

رفع مدير الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعقيل، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجامعة السعودية الإلكترونية وجميع الطلبة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بمناسبة ذكرى مبايعته وليًا للعهد.

وقال الدكتور إبراهيم المعقيل: «مر عامان منذ بايع الوطن ولي عهده على السمع والطاعة، وابتداء من تلك اللحظة كان السعوديون على موعد مع حقبة مليئة بالعمل الدؤوب والإنجازات العظيمة تقودها روح الشباب الوثابة نحو المستقبل».

وأضاف مدير الجامعة السعودية الإلكترونية: «لا يكاد يمر يوم منذ أن تسلم سمو ولي العهد منصبه، إلا ويلمس المواطنون تغيرًا جديدًا في وطنهم نحو الأفضل، عجلة التنمية تدور بأقصى سرعتها وما يبعث على البهجة هو أن من يحركها هو سواعد وطنية شابة تتلهف لخدمة وطنها ورفعته، مدفوعة بدعم سمو ولي العهد الذي لا يتوانى عن تقديم دعمه لشباب وطنه».

واختتم المعقيل: «أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، على ذكرى البيعة وأسأل المولى جلت قدرته أن يجعل أعوامنا القادمة مشرقة بالإنجازات وأن يديم على بلادنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز».