«صحة الطائف» الأولى في إيرادات الربع المالي الأول لـ2019

حقَّقت صحة الطائف، ممثلةً في إدارة الموارد الذاتية، المركز الأول على مستوى المناطق، وذلك وفقًا للتقرير المالي للإدارة العامة لتنمية الإيرادات بوزارة الصحة في برنامج الخدمات الصحية بمقابل.

وأوضح مدير إدارة الموارد الذاتية بصحة الطائف الأخصائي سلمان بن عوض الحارثي، أنَّ ما تحقَّق من إنجاز جاء بفضل الله، ثم بدعم ومتابعة وتوجيهات مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح المؤنس، مضيفًا أنَّ تقرير الربع المالي الأول تضمَّن حصول مستشفيات «الملك عبدالعزيز- القريع- مجمع الملك فيصل» المراكز «الثاني- الرابع– السادس» في إيرادات تأمين المركبات من ضمن أفضل عشرة مستشفيات على مستوى المملكة.

وأضاف الحارثي، أنَّ مجمع الملك فيصل حقَّق المركز الثاني في تأمين إصابات العمل، والمركز الثالث كأعلى إيرادات على مستوى المملكة، كما حقَّقت إدارة المختبرات وبنك الدم المركز الثالث كأعلى إيرادات ضمن فئة المختبرات وبنوك الدم على مستوى المملكة.

وقدَّم مدير إدارة الموارد الذاتية بصحة الطائف، شكره وتقديره إلى مدير الشؤون الصحية وجميع من ساهم في هذا الإنجاز.