أمانة القصيم تحذِّر من التلاعب بالأسعار خلال إجازة العيد

حذرت وكالة الخدمات الإدارية العامة لصحة البيئة، بأمانة القصيم، المواطنين من التلاعب بالأسعار خلال عيد الفطر. وقالت الوكالة في رساله للمواطنين: «أخي المواطن: عدم وضع التسعيرة في صالونات الحلاقة أو التلاعب بالأسعار أو استغلال المناسبات مخالفة تستوجب العقوبة فلا تتردد بالاتصال بطوارئ الأمانة ٩٤٠».

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