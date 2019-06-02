خادم الحرمين يهنئ رئيس جنوب إفريقيا بتوليه ولاية جديدة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، هنأه خلاله بفوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالانتخابات البرلمانية، وتوليه ولاية جديدة رئيسًا للجمهورية.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين لرئيس جنوب إفريقيا التوفيق، وللشعب الجنوب إفريقي الصديق المزيد من التقدم.

من جانبه، عبر رئيس جنوب إفريقيا عن شكره وتقديره خادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبديًا حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.