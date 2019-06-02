الإفراج عن 200 موقوف عبر مبادرة «فُرِجَت»

أوضحت منصة «أبشر»، أمس السبت، الإفراج عن أكثر من 200 موقوف حتى الآن، ضمن خدمة «فُرِجَت» التي أُطلقت يوم 29 مايو الماضي.

وأضاف حساب منصة «أبشر» الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنه أطلقت خدمة «فُرِجَت» في 24 رمضان الجاري، وتم عبرها الإفراج عن أكثر من 200 موقوف حتى الآن.

وقدم حساب «أبشر» الشكر لكل من أدخل البهجة فى قلوب أسر الموقوفين مع قرب دخول عيد الفطر المبارك.

وأوضح حساب «أبشر» أن خدمة «فُرِجَت» سلَّطت الضوء على القيم المتأصلة في مجتمعنا من تآخٍ وتعاضد، وضرب مثالًا بإحدى الحالات التي استفادت من تلك الخدمة؛ والتي أفرج عنها في وقت قياسي.

وأضاف حساب «أبشر» أن الحالة كانت متعثرة في مبلغ قدره (32680000 ريال)، وسدد الفاتورةَ فاعلو الخير في الساعة الثانية وأربع وخمسين دقيقة أمس السبت الموافق الأول من يونيو 2019، وتم الإفراج عن الموقوف في الساعة الرابعة وأربع وأربعين دقيقة عصر اليوم السبت، أي بعد أقل من ساعتين من سداد المبلغ.

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يُذكَر أن المديرية العامة للسجون أوضحت، أول أمس الجمعة، أن بإمكان المواطن أو المقيم الذي لديه حساب في منصة «أبشر»، التبرع بمبلغ مالي لأي سجين يختاره من قوائم السجناء المشمولين بمبادرة «فرجت»؛ وذلك لمساعدتهم على سداد ديونهم.

وأضافت المديرية العامة للسجون، أن هناك مواطنين ومقيمين يبلغ عددهم 6227 سجينًا على ذمة قضايا مالية، بمقدورهم الاستفادة من التبرعات ضمن مبادرة «فرجت» التي تتيح للمتبرع دفع المبلغ المالي الذي يناسبه للمساهمة في تجميع دين السجين.

وأشارت إلى أنه يمكن للمتبرِّع استعراض قوائم السجناء المشمولين بالمبادرة من خلال منصة «أبشر»؛ وذلك عن طريق دخول الحساب واختيار «خدماتي» ثم «المديرية العامة للسجون»، والسداد من خلال خدمة «سداد» البنكية لحساب التنفيذ القضائي.

وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دشن في 29 مايو الماضي، مبادرة «فُرجت» التي تتيح تقديم المساعدة للمحكوم عليهم في قضايا مالية، وتعجيل السداد عنهم عبر المنصة.

ومبادرة «فُرجت» تأتي ضمن المبادرات التي تهدف وزارة الداخلية منها إلى إشراك المجتمع في مد يد العون للموقوفين في قضايا مالية، وإتاحة ذلك عبر منصة إلكترونية.