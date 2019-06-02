رئيس الهلال الأحمر: ذكرى مبايعة ولي العهد تلهمنا الكثير من المعاني السامية

رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، مساء أمس السبت، أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله- بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموِّه ولاية العهد.

وقال الدكتور القاسم: إنَّه في الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نَسْتلهم الكثير من المعاني الوطنية السامية والانتماء الصادق لهذا الوطن العزيز وقيادته الحكيمة، ونجدِّد العهد والولاء والتكاتف مع قيادتنا الرشيدة لنخطو جميعًا تجاه المستقبل المشرق.

وأضاف رئيس هيئة الهلال الأحمر، أنَّ ما تشهده المملكة من نهضة حضارية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية، التي تحققت تحت لواء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، هي مرحلة استثنائية تستلزم على الجميع المضي قدمًا في استكمال هذه المسيرة الرائدة، لتحقيق الأهداف المنشودة لرؤية المملكة 2030.

وأكَّد الدكتور القاسم، أنَّ ما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، من مشروعات تنموية كبرى ونهضة شاملة على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتنموية سيعزِّز من دور المملكة على المستوى الإقليمي والدولي، ويؤكِّد قدرتها الفائقة على قيادة العالم الإسلامي والعربي ودورها المحوري بالمنطقة في مواجهة التحديات الراهنة، وحضورها الفاعل في جميع القضايا الإقليمية والدولية.

واختتم القاسم تصريحاته قائلًا: «ندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ‏وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة أمنها وأمانها والاستقرار والتلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناء هذا الوطن المخلصين».