مدني حائل يخمد حريقًا بمعمل نجارة في المنطقة الصناعية

تمكَّنت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل، السبت، من إخماد حريق اندلع في معمل للنجارة بالمنطقة الصناعية.

وباشرت فرق الإطفاء الموقع، وقامت بإخماد الحريق الذي اندلع دون وقوع إصابات بين العاملين في المعمل.

من جانبها، شدَّدت فرق السلامة التابعة للدفاع المدني على تحقيق متطلبات الوقاية للحماية من الحريق في المنشأة، وبقية المنشآت بالمنطقة الصناعية.

من جهةٍ أخرى، أخمد الدفاع المدني بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية، حريقًا اندلع في صالة منزل، نتج عنه إصابة امرأة باختناق، وتمَّ نقلها عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقِّي العلاج اللازم.

كما تمكن مدني عفيف بمنطقة الرياض، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف العام، سقط في شقٍّ أرضي بين جدار خزان تحت الإنشاء، وتم إخراجه وهو بصحةٍ جيدةٍ والله الحمد.