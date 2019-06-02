الصحة: ضبط وافد يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بالرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ضبط وافد يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض.

وقالت وزارة الصحة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه بالتعاون مع الجهات الأمنية، تم ضبط وافد يروج أدوية ومكملات غذائية غير مرخصة بمدينة الرياض، بعد رصد إعلانات مخالفة على المواقع الإلكترونية، لافتة إلى أنه تمت إحالة الوافد إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وفي سياق ذي صلة، أسفرت الحملات الرقابية للهيئة العامة للغذاء والدواء، عن ضبط 29 طنًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ومن خلال 584 زيارة تفتيشية نفذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستودعات ومعامل ومراكز توزيع الأغذية بالمنطقة الشرقية، ضمن الحملة التفتيشية في شهر رمضان، تم ضبط 29 طنًا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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وشملت الحملة التفتيشية مدن ومراكز (الدمام، والأحساء، والجبيل، وحفر الباطن)، فيما تم إغلاق مركز توزيع أغذية، وتحرير 303 مخالفات، وضبط وحجز وإتلاف أكثر من 29 ألف كيلوجرام منتجات غذائية، و16 ألف لتر مشروبات مخالفة للاشتراطات. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وتنوعت المخالفات بين منتجات منتهية الصلاحية مخزنة مع منتجات سارية الصلاحية، ووجود قوارض ومخلفاتها على مواد غذائية في أماكن حفظ مواد خام، إلى جانب عدم طباعة تواريخ الإنتاج على بعض المنتجات، وتلاعب بتواريخ الصلاحية، إضافة إلى وجود مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات، ومخزنة في ظروف سيئة، وتخزين وحفظ مواد كيميائية بجانب خطوط الإنتاج.

وقد ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستوردي الخضار والفواكه بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم المصنعة والمستوردة عبر الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة، مؤكدة على ضرورة التسجيل على الموقع الإلكترونية وإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك قبل 31 أغسطس المقبل، وأكدت أنها لن تسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوف المتطلبات والشروط.

