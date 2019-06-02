البيئة: تطهير 170 ألف هكتار من الجراد في جميع مناطق المملكة

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، أنه تم تطهير 170 ألف هكتار من الجراد الصحراوي في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2019.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أفادت الوزارة أنه تم استخدام 180 فرقة ميدانية للاستكشاف والمكافحة، إضافة إلى 3 طائرات رش جوي، موضحة أن الوضع الراهن، يشير إلى غزو أسراب عالية الكثافات من اليمن، والربع الخالي لمناطق وسط المملكة، خلال الفترة من يناير وحتى مايو المنصرم، إضافة إلى غزو أسراب عالية الكثافة من إرتيريا والسودان للشريط الساحلي ما بين الليث وأملج، بمسافة 800 كيلو خلال الفترة من يناير إلى مارس.

وأضافت الوزارة أن الأسباب التي أدت إلى انتشار الجراد الصحراوي في المملكة خلال تلك الفترة، ترجع إلى الأعاصير في الربع الخالي، وجنوب شرق إفريقيا واليمن، إضافة إلى الأمطار الغزيرة في وسط وشرق السودان وإريتريا، وكذلك بسبب الأمطار الشتوية المتأخرة والربيعية المبكرة على مناطق المملكة.

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وتوقعت الوزارة، حدوث أضرار مؤقتة على الغطاء الأخضر، بسبب الأسراب غير الناضجة التي تتغذى استعدادًا للهجرة، لافتة إلى إمكانية القضاء على المناطق المصابة خلال أسبوعين بسبب الظروف المناخية المضادة لنشاط الجراد الصحراوي.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق، أن إجراءاتها لمواجهة تطور حالة الجراد الصحراوي مستمرة بدعم مكاتب الوزارة بسيارات المكافحة وأجهزة الرش، والرش الجوي وتسهيل مهمة ثلاث طائرات للعمل في الرياض والقصيم والشرقية، وتوفير المبيدات ULV , EC للاستخدام السريع والأفضل بناء على موقع الإصابة، عبر المشرفين الميدانيين في الرياض والقصيم والشرقية.

وبشأن تأثير التقلبات الجوية على حالة الجراد الصحراوي، أفادت الوزارة، أنها ما زالت مستمرة على نطاق واسع بالمملكة، وبمتابعة حالة الرياح والأمطار خلال الأيام الماضية شوهدت تيارات هوائية في مختلف الاتجاهات محملة بسحب ممطرة في جنوب ووسط وشمال المملكة، قائلة إنه لتأثير تلك الرياح في انتقال الأسراب والمجموعات الناضجة وغير الناضجة من الجراد الصحراوي، شوهدت بعض المجموعات تغزو المزارع في جنوب وشمال الرياض وفي محافظات القصيم الجنوبية والغربية، وهناك تأثير خفيف على بعض المواقع بحائل.