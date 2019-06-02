عاجل-صحة جازان: انقطاع الكهرباء لم يؤثر على الخدمات العلاجية والمولدات الاحتياطية تعمل بكامل طاقتها

أعلنت الشؤون الصحية في منطقة جازان، أن انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، لم يؤثر على تقديم الخدمات العلاجية في جميع المنشآت الصحية، حيث تعمل جميع المولدات الكهربائية الاحتياطية والمصممة للأقسام الحساسة "العناية المركزة، والحضانة، والعمليات.

مستشفى الدرب

أكد مدير مستشفى الدرب العام علي أبو شقارة، خلال تصريح لـ"دوت الخليج"، أن الأوضاع في المستشفى بكامل أقسامه تعمل على ما يرام منذ انقطاع الكهرباء عن المحافظة. وأشار إلى أن المولدات الاحتياطية الثلاثة تعمل منذ 2 مساء بالمستشفى، أحدها بقوة 700 كيلو واط في المختبر فقط وعدد 2 بقوة كل واحد 700 كيلو واط لاقسام المستشفى.

مولد إضافي من محافظة الدرب

أوضح محافظ الدرب، صالح القحطاني، أن المحافظة قامت بتزويد مستشفى الدرب العام بمولد احتياطي بالإضافة للمولدات التي يملكها المستشفى.