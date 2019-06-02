بلغ استهلاك زوار ومعتمري المسجد الحرام من ماء زمزم خلال ليلة 27 من رمضان، 2,833,000 لتر ما يعادل 2833 مترا مكعبا، فيما تم استهلاك 7,000,000 كاسة بلاستيك، حيث استعدت إدارة سقيا زمزم لتقديم خدماتها وتوفير مياه زمزم طوال اليوم. وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي، أن الإدارة استنفرت كامل طاقتها يوم الجمعة الموافق ( 26 - 27) من رمضان، لتوزع في المسجد الحرام والمرافق التابعة له (26634) حافظة لزمزم. وأكد أن ذلك يأتي حرصاً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي بيت الله الحرام من زوار وعمار ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. يذكر أن المسجد الحرام شهد توافد المصلين من عصر يوم 26 لأداء صلاة التراويح وتهجد يوم 27، حيث امتلأت باحات المسجد الحرام وساحاته إلى ما يقرب من 2 مليون مصلٍ.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 ملايين لتر زمزم استهلكها قاصدو البيت الحرام ليلة 27 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.