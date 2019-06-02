بر المجاردة تودع مساعدات المستفيدين

أودعت جمعية البر الخيرية بمحافظة المجاردة المساعدات النقدية للمستفيدين والبالغة 288.600 ريال في حسابات المسجلين بالجمعية والتي تم إيداعها بنكياً في حساب 922 أسرة ويتيم . وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بالمجاردة حمود صاحب العمري، أن المساعدات شملت أكثر من 2692 فردا مسجلا بالجمعية عبر نظام الحوالات السريعة، مشيراً إلى استلام المستفيدين مخصصاتهم عبر بطاقات الصراف الآلي البنكية، مؤكداً أن الجمعية تؤدي رسالتها الإنسانية في توفير ما يحتاجه المستفيدون منها سواء أكانت مواد عينية أو صدقات أو زكاة وغيرها.



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