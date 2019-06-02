السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بنجاح القمم الثلاث



الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق01 يونيو 2019 م واس

رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكد معاليه أن انعقاد القمم دليل على حرص المملكة العربية

وأشاد معاليه بالنجاح الكبير لهذه القمم الثلاث، وما طرح فيها من قضايا تهم العالم الإسلامي، وتعمل على تطوير قدرات الدول الإسلامية، وأنظمتها في المجالات كافة، للنهوض بها وتحقيق أهدافها التنموية، من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة وتنفيذها، بما ينعكس إيجاباً على أداء العمل الإسلامي المشترك، وتعزيزه، وفق المبادئ التي تحقق مصالح الشعوب والدول.

وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية تبرهن بكل وضوح وجلاء في مواقفها ومبادراتها واهتماماتها أنها بحق رائدة العالم الإسلامي في الذود عن قضاياه والدفاع عن مصالحه المشتركة.

ودعا الدكتور السند، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وينصرهم بنصره ويأيدهم بتأييده ويجمع كلمة المسلمين وقيادتهم على الحق والخير والصلاح.

// انتهى //

00:39ت م

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الرياض 27 رمضان 1440 هـ الموافق01 يونيو 2019 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح القمم الثلاث (الخليجية، والعربية، والإسلامية)، في مكة المكرمة.وأكد معاليه أن انعقاد القمم دليل على حرص المملكة العربية السعودية على وحدة الصف وتآلف القلوب واجتماعها بين قيادات الدول العربية والإسلامية، لتحقيق ما فيه خير لدولهم وشعوبهم من نماء وازدهار.وأشاد معاليه بالنجاح الكبير لهذه القمم الثلاث، وما طرح فيها من قضايا تهم العالم الإسلامي، وتعمل على تطوير قدرات الدول الإسلامية، وأنظمتها في المجالات كافة، للنهوض بها وتحقيق أهدافها التنموية، من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة وتنفيذها، بما ينعكس إيجاباً على أداء العمل الإسلامي المشترك، وتعزيزه، وفق المبادئ التي تحقق مصالح الشعوب والدول.وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية تبرهن بكل وضوح وجلاء في مواقفها ومبادراتها واهتماماتها أنها بحق رائدة العالم الإسلامي في الذود عن قضاياه والدفاع عن مصالحه المشتركة.ودعا الدكتور السند، الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وينصرهم بنصره ويأيدهم بتأييده ويجمع كلمة المسلمين وقيادتهم على الحق والخير والصلاح.// انتهى //00:39ت م0211

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