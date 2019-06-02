

الباحة 27 رمضان 1440 هـ الموافق 01 يونيو 2019 م واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة تجهيز الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠ هـ ، البالغ عددها (٢٤) جامعاً و(١٦٨)مصلى في منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها .

وأوضح المدير العام للفرع الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس أن الفرع أنهى الاستعدادات لتهيئة المصليات والجوامع والتأكيد على شركات الصيانة بمتابعتها لتكون جاهزة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن صلاة العيد ستقام بجامع الملك فهد بمدينة الباحة عند الساعة 5.53 صباحاً.

وأضاف أن بقية المحافظات والقرى الأخرى سيؤدون الصلاة في مصليات الأعياد والجوامع المعتادة التي تم تحديدها سابقاً، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.

// انتهى //

00:26ت م

0208





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ‏١٩٢ مصلى وجامعاً مهيأة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.