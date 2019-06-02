شكرا لقرائتكم الباحة تستعد لصلاة عيد الفطر بـ 192 مصلى وجامعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-02 الباحة تستعد لصلاة عيد الفطر بـ 192 مصلى وجامعًا متابعات الخليج 365 - واس أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة تجهيز الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٠هـ ، البالغ عددها (٢٤) جامعاً و(١٦٨) مصلى في منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها .

وأوضح المدير العام للفرع الشيخ مرزوق بن عبد الله الرويس أن الفرع أنهى الاستعدادات لتهيئة المصليات والجوامع والتأكيد على شركات الصيانة بمتابعتها لتكون جاهزة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن صلاة العيد ستقام بجامع الملك فهد بمدينة الباحة عند الساعة 5.53 صباحاً.

وأضاف أن بقية المحافظات والقرى الأخرى سيؤدون الصلاة في مصليات الأعياد والجوامع المعتادة التي تم تحديدها سابقاً، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباحة تستعد لصلاة عيد الفطر بـ 192 مصلى وجامعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.