فيديو.. جملة جعلت عبدالعزيز الرقابي يقفز 20 سنة من منصبه في 5 سنوات!

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الوزير المفوض في وزارة الخارجية، عبدالعزيز الرقابي، عن موقف تعرض له حين كان يبلغ من العمر 19 عامًا، ولكنه غير مجرى حياته تمامًا، وجعله يحصد النجاح الآن، واصفًا الأمر بأنها جعلته يقفز 20 سنة من منصبه في 5 سنوات فقط!

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وقال الرقابي خلال برنامج “اللقاء من الصفر” على قناة إم بي سي، مساء أمس السبت: إنه حينها تقدم للعمل لدى جهة حكومية إضافة إلى عمله بالتجارة، حيث عُين بوظيفة مراسل، ولكن لم تعجبه هذه الوظيفة، ليتم نقله إلى وظيفة إدارية أخرى، ولكن خلال جلسة مع زملائه في العمل حدث نقاش تصاعد إلى جدال مع زميل له ولما بدا أنه على حق، وجه له هذا الزميل جملة “أنت تتكلم معي وأنت ما معك إلا ابتدائية”.

وكشف الرقابي أنه حينها عاد في نفس اليوم إلى مدرسته التي تركها وطلب إكمال دراسته، ولكن تعذر قبوله في الكفاءة المتوسطة بسبب أن عمره كان 19 عامًا حينها، فعرض عليه مدير المدرسة، إكرامًا لوالده، أن يدرس ليلي ففعل.

ولفت إلى أنه كان يدرس ليلي مع بقائه على رأس العمل إضافة إلى تجارته، لينجح من أول عام في السنة الدراسية التي رسب فيها 3 مرات سابقًا، وذلك بسبب حماسه وتصميمه.

وتابع: عملت قنصُلًا للسعودية في مصر.. كان أمامنا تحدٍّ أن ننجز 9000 جواز في اليوم، وهذا ما حدث عندما زارنا سعود الفيصل.