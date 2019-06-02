السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة حققت إدارة التطهير والسجاد التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رقما قياسيا في تنظيف صحن المطاف في مدة تسع دقائق، ليلة السابع والعشرين من رمضان، وسط كثافة بشرية تجاوزت مليوني مصل داخل المسجد الحرام وساحاته، وذلك بعد سقوط أمطار متوسطة على مكة المكرمة.



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كانت هذه تفاصيل خبر 9 دقائق.. الوقت القياسي لتنظيف صحن المطاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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