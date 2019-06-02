، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بتاريخه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بفوزه على توتنهام بثنائية

توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الشامبينيزليغ للمرة السادسة بتاريخه بعدما تغلب على مواطنه توتنهام بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي احتضنه ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد لحساب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح التسجيل الدولي المصري محمد صلاح مبكرًا من ركلة جزاء بعد دقيقة و48 ثانية محرزًا ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ، وقبل غروب شمس اللقاء بثلاث دقائق أضاف البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني من تصويبة جميلة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الإنجاز انفرد ليفربول بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري، خلف ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.

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