، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بتاريخه ،

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توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الشامبينيزليغ للمرة السادسة بتاريخه بعدما تغلب على مواطنه توتنهام بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي احتضنه ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد لحساب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
افتتح التسجيل الدولي المصري محمد صلاح مبكرًا من ركلة جزاء بعد دقيقة و48 ثانية محرزًا ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ، وقبل غروب شمس اللقاء بثلاث دقائق أضاف البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني من تصويبة جميلة من داخل منطقة الجزاء.
وبهذا الإنجاز انفرد ليفربول بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري، خلف ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.
ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بتاريخهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-02
توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الشامبينيزليغ للمرة السادسة بتاريخه بعدما تغلب على مواطنه توتنهام بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي احتضنه ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد لحساب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
افتتح التسجيل الدولي المصري محمد صلاح مبكرًا من ركلة جزاء بعد دقيقة و48 ثانية محرزًا ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ، وقبل غروب شمس اللقاء بثلاث دقائق أضاف البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني من تصويبة جميلة من داخل منطقة الجزاء.
وبهذا الإنجاز انفرد ليفربول بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري، خلف ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:45 AM
بفوزه على توتنهام بثنائية
توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب الشامبينيزليغ للمرة السادسة بتاريخه بعدما تغلب على مواطنه توتنهام بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي احتضنه ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد لحساب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
افتتح التسجيل الدولي المصري محمد صلاح مبكرًا من ركلة جزاء بعد دقيقة و48 ثانية محرزًا ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ، وقبل غروب شمس اللقاء بثلاث دقائق أضاف البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني من تصويبة جميلة من داخل منطقة الجزاء.
وبهذا الإنجاز انفرد ليفربول بالمركز الثالث في قائمة أكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري، خلف ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.
، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة بتاريخه ،
المصدر : الخليج 365
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