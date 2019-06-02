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رصدت "الخليج 365" خلال جولة ميدانية اليوم، تنوّع المعروضات في السوق الشعبي بمحافظة بيش شمال منطقة جازان بالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وسط زحام كبير من المتسوقين.
وتتنوع معروضات السوق ما بين التراث والمنتجات المحلية وغذاء من سمن وعسل وبهارات وخضار وأسماك وغالبية مستلزمات المطبخ وكذلك الملابس الجاهزة واحتياجات الطبخ.
واعتبر بعض الأهالي في حديثهم لـ"الخليج 365"، أن سبب بقاء مثل هذه الأسواق كسوق بيش الذي يكون كل يوم سبت، هو عدم وجود تلك السلع في الأسواق الأخرى، كالمجمعات الكبيرة، وهي أدوات تراثية وتعد وجودها في المطبخ يوم العيد أو على سفرة إفطار العيد شيء مهم بالنسبة للبعض.
ويعد سوق بيش أحد أقدام أسواق شمال منطقة جازان ويتميز بتنوع المعروضات من حيوانات ومستلزمات ومنسوجات ومصنوعات، ويعد مقصدًا لكثير من سكان منطقة جازان لشراء ما يحتاجون إليه من مستلزمات شعبية.
شاهد سوق بيش الشعبي .. زحام شديد على المنتجات قبيل العيد
رصدت "الخليج 365" خلال جولة ميدانية اليوم، تنوّع المعروضات في السوق الشعبي بمحافظة بيش شمال منطقة جازان بالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وسط زحام كبير من المتسوقين.
وتتنوع معروضات السوق ما بين التراث والمنتجات المحلية وغذاء من سمن وعسل وبهارات وخضار وأسماك وغالبية مستلزمات المطبخ وكذلك الملابس الجاهزة واحتياجات الطبخ.
واعتبر بعض الأهالي في حديثهم لـ"الخليج 365"، أن سبب بقاء مثل هذه الأسواق كسوق بيش الذي يكون كل يوم سبت، هو عدم وجود تلك السلع في الأسواق الأخرى، كالمجمعات الكبيرة، وهي أدوات تراثية وتعد وجودها في المطبخ يوم العيد أو على سفرة إفطار العيد شيء مهم بالنسبة للبعض.
ويعد سوق بيش أحد أقدام أسواق شمال منطقة جازان ويتميز بتنوع المعروضات من حيوانات ومستلزمات ومنسوجات ومصنوعات، ويعد مقصدًا لكثير من سكان منطقة جازان لشراء ما يحتاجون إليه من مستلزمات شعبية.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:35 AM
"الخليج 365" رصدت خلال جولة ميدانية تنوّع المعروضات في السوق
رصدت "الخليج 365" خلال جولة ميدانية اليوم، تنوّع المعروضات في السوق الشعبي بمحافظة بيش شمال منطقة جازان بالقرب من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية وسط زحام كبير من المتسوقين.
وتتنوع معروضات السوق ما بين التراث والمنتجات المحلية وغذاء من سمن وعسل وبهارات وخضار وأسماك وغالبية مستلزمات المطبخ وكذلك الملابس الجاهزة واحتياجات الطبخ.
واعتبر بعض الأهالي في حديثهم لـ"الخليج 365"، أن سبب بقاء مثل هذه الأسواق كسوق بيش الذي يكون كل يوم سبت، هو عدم وجود تلك السلع في الأسواق الأخرى، كالمجمعات الكبيرة، وهي أدوات تراثية وتعد وجودها في المطبخ يوم العيد أو على سفرة إفطار العيد شيء مهم بالنسبة للبعض.
ويعد سوق بيش أحد أقدام أسواق شمال منطقة جازان ويتميز بتنوع المعروضات من حيوانات ومستلزمات ومنسوجات ومصنوعات، ويعد مقصدًا لكثير من سكان منطقة جازان لشراء ما يحتاجون إليه من مستلزمات شعبية.
، شاهد سوق بيش الشعبي .. زحام شديد على المنتجات قبيل العيد ،
المصدر : الخليج 365
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