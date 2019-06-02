، بالصور.. زحام شديد على محطات الوقود بـ"جازان" بعد انقطاع التيار ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما لا يزال منقطعًا عن بعض المحافظات والقرى.. وعاد تدريجيًّا لبعضها

شهدت محطات الوقود بجازان اليوم زحامًا شديدًا بعد انقطاع التيار على المناطق الجنوبية.

وقال مواطنون لـ"الخليج 365" إن ما يدفعهم للتزوُّد بالوقود من بعض المواقع التي عاد إليها التيار هو خوفهم من استمرار الانقطاع.

فيما لا يزال التيار منقطعًا عن بعض المحافظات والقرى في منطقة جازان، بينما عاد تدريجيًّا لبعضها.

وتشهد مناطق السعودية الجنوبية (جازان وعسير ونجران) انقطاعًا شاملاً في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار الجهات الخدمية كافة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعتذرت للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكدت أن فِرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًا لإعادة الخدمة تدريجيًّا. ‏

من جانبه، وجَّه أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، ‏‎بمتابعة وضع التيار، وإعادته بشكل كامل إلى المحافظات كافة بالمنطقة.