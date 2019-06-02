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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة العدل إحصائية الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية خلال شهر رمضان، وبيَّنت أنها وصلت إلى قرابة ١١ ألف حكم.
وتصدرت الرياض القائمة بأكثر من ٢٠٠٠ حُكم، ثم جدة بأكثر من ١٦٠٠ حُكم.
"العدل": 11 ألف حُكم صدرت من محاكم الأحوال الشخصية خلال رمضانعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-02
أعلنت وزارة العدل إحصائية الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية خلال شهر رمضان، وبيَّنت أنها وصلت إلى قرابة ١١ ألف حكم.
وتصدرت الرياض القائمة بأكثر من ٢٠٠٠ حُكم، ثم جدة بأكثر من ١٦٠٠ حُكم.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:33 AM
أعلنت وزارة العدل إحصائية الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية خلال شهر رمضان، وبيَّنت أنها وصلت إلى قرابة ١١ ألف حكم.
وتصدرت الرياض القائمة بأكثر من ٢٠٠٠ حُكم، ثم جدة بأكثر من ١٦٠٠ حُكم.
، "العدل": 11 ألف حُكم صدرت من محاكم الأحوال الشخصية خلال رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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