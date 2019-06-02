، "العدل": 11 ألف حُكم صدرت من محاكم الأحوال الشخصية خلال رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة العدل إحصائية الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية خلال شهر رمضان، وبيَّنت أنها وصلت إلى قرابة ١١ ألف حكم.

وتصدرت الرياض القائمة بأكثر من ٢٠٠٠ حُكم، ثم جدة بأكثر من ١٦٠٠ حُكم.