، "أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مدة قصيرة من إطلاقها

أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.

وقالت المنصة: ‏نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.