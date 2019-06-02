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"أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف

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محمد بن مسعود - الدمام - خلال مدة قصيرة من إطلاقها

أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.

وقالت المنصة: ‏نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.

"أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-02

أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.

وقالت المنصة: ‏نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.

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02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440

12:23 AM

خلال مدة قصيرة من إطلاقها

أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.

وقالت المنصة: ‏نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.

، "أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف ،
المصدر : الخليج 365

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