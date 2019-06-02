- 1/2
- 2/2
أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.
وقالت المنصة: نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.
"أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوفعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-06-02
أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.
وقالت المنصة: نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
12:23 AM
خلال مدة قصيرة من إطلاقها
أكدت منصة أبشر أن خدمة فُرجت التي أُطلقت في تاريخ ٢٤ رمضان تم من خلالها الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف حتى الآن.
وقالت المنصة: نشكر لكم إدخالكم البهجة إلى قلوب أُسر الموقوفين مع قُرب دخول عيد الفطر.. جعله الله في موازين حسناتكم.
، "أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أبشر": خدمة "فُرجت" أسهمت في الإفراج عن أكثر من ٢٠٠ موقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.