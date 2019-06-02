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"تجارة نجران" تستنفر جميع إمكاناتها بسبب انقطاع الكهرباء بالمنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - استمر لأكثر من 6 ساعات وعاد تدريجيًا في بعض المحافظات

استنفرت وزارة التجارة بمنطقة نجران والمكاتب التابعة لها كامل طاقاتها وذلك لضبط أسعار الوقود بالمحطات خوفًا من التلاعب الذي سببه انقطاع الكهرباء بمنطقة نجران ومحافظاتها لأكثر من 6ساعات, وكان التيار قد انقطع في المنطقة ومحافظاتها من الساعة الثالثة والنصف عصرًا ولم يعد إلا بعد نحو ست ساعات وتمت إعادته بصورة تدريجية حيث لم يكتمل في بعض المحافظات ومراكزها سوى الساعة العاشرة مساءً.

"تجارة نجران" تستنفر جميع إمكاناتها بسبب انقطاع الكهرباء بالمنطقة

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-01

استنفرت وزارة التجارة بمنطقة نجران والمكاتب التابعة لها كامل طاقاتها وذلك لضبط أسعار الوقود بالمحطات خوفًا من التلاعب الذي سببه انقطاع الكهرباء بمنطقة نجران ومحافظاتها لأكثر من 6ساعات, وكان التيار قد انقطع في المنطقة ومحافظاتها من الساعة الثالثة والنصف عصرًا ولم يعد إلا بعد نحو ست ساعات وتمت إعادته بصورة تدريجية حيث لم يكتمل في بعض المحافظات ومراكزها سوى الساعة العاشرة مساءً.

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01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440

11:45 PM

استمر لأكثر من 6 ساعات وعاد تدريجيًا في بعض المحافظات

استنفرت وزارة التجارة بمنطقة نجران والمكاتب التابعة لها كامل طاقاتها وذلك لضبط أسعار الوقود بالمحطات خوفًا من التلاعب الذي سببه انقطاع الكهرباء بمنطقة نجران ومحافظاتها لأكثر من 6ساعات, وكان التيار قد انقطع في المنطقة ومحافظاتها من الساعة الثالثة والنصف عصرًا ولم يعد إلا بعد نحو ست ساعات وتمت إعادته بصورة تدريجية حيث لم يكتمل في بعض المحافظات ومراكزها سوى الساعة العاشرة مساءً.

، "تجارة نجران" تستنفر جميع إمكاناتها بسبب انقطاع الكهرباء بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365

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