السعودية | رئيس جمهورية المالديف يغادر جدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:17 مساءً, 1 يونيو 2019 م المناطق - واس غادر فخامة رئيس جمهورية المالديف الرئيس ابراهيم محمد صالح ، جدة اليوم ،عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة.

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، رئيس بعثة الشرف المرافقة خالد بن عبدالله السلمان، ومندوب عن المراسم الملكية .

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