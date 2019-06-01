شؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية تستعد لاستقبال المصلين ليلة 28 رمضان

2019-06-02

متابعات الخليج 365 - واس

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية المشاركة لاستقبال المصلين في يوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك من خلال جولة ميدانية في المسجد النبوي لمناقشة الخطط وتوزيع المهام بين الرئاسة والجهات الأمنية.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أن الوكالة – ولله الحمد – قامت بتسخير جميع الخدمات التي تصب في مصلحة الزوار والمصلين وتعمل على توفير كل السبل التي من شأنها التسهيل على الزائرين من ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المشاركة في تقديم الخدمات بالمسجد النبوي.

وبين الخضيري أن الوكالة هيأت الجهود كافة لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بينها وبين الجهات الأمنية في المسجد النبوي, مشيرا إلى أن الوكالة تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة حرصاً منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي, لتقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة.