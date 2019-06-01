شكرا لقرائتكم أمير الرياض يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويباشر عمله خلال الإجازة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-02 أمير الرياض يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويباشر عمله خلال الإجازة متابعات الخليج 365 - الرياض يؤدي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.

كما يستقبل سموه في قصر الحكم عقب صلاة العيد، جموع المهنئين بالعيد ، ويتناول معهم طعام الإفطار.

وبعد صلاة المغرب يستقبل سمو أمير منطقة الرياض في قصر الحكم جموع المهنئين والمعايدين ، ثم يرعى سموه فعاليات احتفالات عيد الفطر المقامة بمدينة الرياض .

كما سيباشر سموه مهام عمله خلال إجازة عيد الفطر المبارك.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويباشر عمله خلال الإجازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.