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اختناق امرأة في الخبر بسبب حريق في صالة المنزل
متابعات الخليج 365 - الخبر
أخمد الدفاع المدني في الخبر، مساء أمس السبت، حريقًا اندلع في صالة منزل.
وأوضح المدني أن الحريق نتج عنه إصابة امرأة باختناق تم نقلها عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى.
ونشر المدني صورة تبين حريق صالة المنزل، حيث بينت إتيان الحريق على محتويات المكان بشكل تام.
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