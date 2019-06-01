2019-06-02

الجبير في ذكرى بيعة الأمير محمد بن سلمان: عامان من صناعة المنجزات

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، على مرور عامين على بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وقال الجبير: إن ولي العهد قائدٌ ملهم ونبراس مضيء لرؤية وطن لا حدود لطموحاته، مضيفًا: عامان من صناعة المنجزات، والحضور الدولي المؤثر لوطن يسمو بقيادته وشعبه ومكانته ورسالته التي تقوم على مبادئ راسخة عمادها التعايش والسلام والتنمية.

وتحل علينا هذه الأيام الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث مر عامان من العمل والجهد والتنمية والبناء والعزم والحزم، نرى ثمارها في شتى المجالات، ضمن برنامج رؤية المملكة 2030م.