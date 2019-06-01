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#الكهرباء عن انقطاع التيار في مونسية الرياض: عطل عام في الشبكة ونُصلحه
متابعات الخليج 365 - الرياض
اعتذرت السعودية للكهرباء لأهالي حي مونسية بمنطقة الرياض، عن انقطاع الخدمة اليوم السبت.
وأوضحت الكهرباء في رد على بلاغات الأهالي عبر الرسائل أن انقطاع الخدمة يعود إلى عطل عام في الشبكة الكهربائية، حيث يجري الآن العمل على إصلاحه بأسرع وقت ممكن.
وشهد حي المونسية في منطقة الرياض، انقطاعًا في التيار الكهربائي، قبل قليل.
وجاء ذلك في الوقت الذي عادت فيه خدمة الكهرباء- قبل قليل- إلى غالبية محافظات منطقة جازان بعد انقطاع دام لأكثر من سبع ساعات، وذلك منذ الساعة الثانية ظهرًا، حيث عاد التيار الكهربائي عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم.
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