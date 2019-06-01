شكرا لقرائتكم الغذاء والدواء تحذر من منتج Forever C9 : تخلصوا منه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-01 الغذاء والدواء تحذر من منتج Forever C9 : تخلصوا منه متابعات الخليج 365 - الرياض حذرت هيئة الغذاء والدواء من استخدام منتج (Forever C9 Dietary Supplement Kit) للعلامة التجارية (Forever)؛ لأنه غير مسجل لدى الهيئة. Advertisements وأكدت الغذاء والدواء أنه لم يتم التأكد من سلامة وفعالية المنتج المذكور، حيث يسوّق بادعاءات طبية مضللة. ولفتت الهيئة إلى أنه لا يمكن التأكد من خلو المنتج من مواد قد تكون مضرة بالصحة، مشددةً على ضرورة عدم استخدامه والتخلص منه وتجنب استخدام المستحضرات الصيدلانية غير المسجلة لدى الهيئة.









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