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شكرا لقرائتكم انقطاع الكهرباء في حي المونسية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انقطاع الكهرباء في حي المونسية بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد حي المونسية في منطقة الرياض، انقطاعًا في التيار الكهربائي، مساء اليوم السبت.
وجاء ذلك في الوقت الذي عادت فيه خدمة الكهرباء- قبل قليل- إلى غالبية محافظات منطقة جازان بعد انقطاع دام لأكثر من سبع ساعات، وذلك منذ الساعة الثانية ظهرًا، حيث عاد التيار الكهربائي عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت.
وكانت مناطق جازان وعسير ونجران قد شهدت حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ ظهر اليوم؛ مما استنفر كل الجهات الخدمية.
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