2019-06-01

ولي العهد في عامين.. إنجازات أمير البناء والسلام يشهد بها الجميع

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت المملكة خلال السنوات الماضية تطورات اقتصادية وتنموية أشاد بها الجميع، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في شتى المجالات، ضمن رؤية المملكة 2030.

في ذكرى بيعة ولي العهد الثانية، تعكس هذه التنمية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، حرص الأمير محمد بن سلمان على الارتقاء بالوطن والمواطن والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة.

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ففي مجال التعليم تم إنشاء كلية محمد بن سلمان للأمن السيبراني، وكذلك كلية محمد بن سلمان لريادة الأعمال.

وفي مجال الحقوق نشاهد الآن المرأة تقود سيارتها في شوارع المملكة تأكيدا على حقوقها، وكذلك تم سن قانون التحرش لضمان حق المرأة وصيانتها وحفظ حقوقها.

وفي مجال دعم الشباب والمقبلين على الزواج، نرى مبادرة سند محمد بن سلمان والتي كان من أهم أهدافها مساعدة الشباب في بداية حياتهم الزوجية على مواجهة أعباء الحياة.