2019-06-01

عودة الكهرباء إلى جازان بعد انقطاع أكثر من 7 ساعات

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد - جازان

عادت خدمة الكهرباء- قبل قليل- إلى غالبية محافظات منطقة جازان بعد انقطاع دام لأكثر من سبع ساعات، وذلك منذ الساعة الثانية ظهرًا، حيث عاد التيار الكهربائي عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت.

وشهدت مناطق جازان وعسير ونجران حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ ظهر اليوم؛ مما استنفر كل الجهات الخدمية.

ورصدت “متابعات الخليج 365” عصر اليوم، توقف أغلب الإشارات الضوئية والخدمات الآلية البنكية في مدينة جازان، وكذلك إغلاق الكثير من المحالّ التجارية ومحطات البنزين والديزل، الأمر الذي تسبب في معاناة السكان وطالبي الخدمات، بالإضافة إلى حدوث زحام للمركبات والشاحنات حول محطات البنزين في أغلب أحياء مدينة جازان؛ وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

Advertisements

يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء أرجعت انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية إلى التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

واعتذرت الشركة في بيان لها، للمشتركين عن الانقطاع الحاصل، مؤكدةً أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حاليًّا لإعادة الخدمة تدريجيًّا.

من جانبه، وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بسرعة متابعة وضع انقطاع التيار الكهربائي والعمل على معالجة الخلل وإعادته بشكل كامل إلى كافة محافظات المنطقة في أسرع وقت.