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أحياء وقرى أحد رفيدة يكسرون صيامهم على ضوء الجوالات بسبب انقطاع الكهرباء!
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أحد رفيدة
تعرضت عدد من أحياء وقرى محافظة أحد رفيدة، اليوم السبت، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل الموطنين؛ بسبب الطقس غير المستقر.
وقال بعض السكان: إن الانقطاع متكرر من الساعة الرابعة عصرًا حتى مساء اليوم، حيث عاشوا هذه الليلة تحت الظلام الدامس مستخدمين إضاءة جوالاتهم لكسر صيامهم والصلاة في المساجد.
وناشد المواطنون الجهة المسؤولة بالعمل على استقبال بلاغاتهم وإرجاع التيار الكهربائي إلى منازلهم.
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