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متى يوم عيد الفطر الثلاثاء أم الأربعاء؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند: إن الكثير يسأل متى يوم عيد الفطر، يوم الثلاثاء أم يوم الأربعاء؟
وأجاب المسند بالقول: إنه لا أحد يعلم متى يوم العيد 100% قبل الساعة 06:50 من مساء يوم الاثنين 29 رمضان 3 يونيو.
وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
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