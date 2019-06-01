الان تتابع بعد انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية.. مطار أبها يوجه رسالة للمسافرين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وجه مطار أبها الدولي رسالة إلى المسافرين، مساء السبت، تعليقا على انقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية.
وقال حساب أبها الدولي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، في رسالة إلى المسافرين “نود أن نلفت انتباهكم إلى أن الحركة الجوية في مطار أبها منتظمة ولم تتأثر بانقطاع الكهرباء في المنطقة الجنوبية. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال”
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