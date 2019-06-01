الان تتابع خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، هنأه خلاله بفوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بالانتخابات البرلمانية وتولي فخامته ولاية جديدة رئيسا لجمهورية جنوب أفريقيا. وتمنى خادم الحرمين الشريفين لفخامته التوفيق وللشعب الجنوب أفريقي الصديق المزيد من التقدم. وقد عبر فخامة الرئيس الجنوب أفريقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبدياً حرصه على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

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