شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يغادر جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) غادر ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة جدة اليوم , عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة . غادر ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة جدة اليوم , عقب مشاركته في أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة . وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ ومندوب عن المراسم الملكية .



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