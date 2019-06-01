شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: ولي العهد سد منيع أمام العدو ونبراس مُلهم لشباب الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان سداً منيعاً أمام العدو ونبراساً مُلهماً لشباب الوطن.

وقال الأمير خالد بن سلمان عبر «تويتر» اليوم (السبت): «عامان على بيعة سيدي ولي العهد، ستُكتب في صفحات التاريخ بمدادٍ من ذهب، كنت فيها يا سيدي سداً منيعاً أمام العدو ونبراساً مُلهماً لشباب وطنك».

وأضاف: «سر بخطى عزك ياسيدي، ونحن جنودك من وراءك، تحت رايتك، ماضون دوماً بعون الله على دروب رفعة وطننا وعزه».