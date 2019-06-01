شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء يُعيد الفوانيس إلى موائد الإفطار في الجنوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني@sayaf9854، خالد آل مريّح (جازان)

تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المناطق الجنوبية اليوم (السبت)، في استياء مئات الآلاف من الأهالي الذين عانوا على مدار ساعات، فيما استُخدمت الفوانيس على موائد الإفطار.

وطالب عدد كبير من المواطنين على خلفية ما حدث اليوم، بالعمل على تنويع مصادر الطاقة تجنباً لتكرار ذلك لاحقاً، حيث أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» إغلاق عدد من محطات التوليد في منطقة عسير وتحويلها إلى الشقيق على موقع واحد بدون مواقع احتياطية.

وعلمت "الخليج 365" من مصادرها عن عودة بعض موظفي شركة الكهرباء من إجازاتهم ومباشرة العمل في محطات التوليد، فيما أعلنت الشركة عبر «تويتر» عودة الخدمة تدريجياً للمناطق بمتابعة من أمير منطقة عسير، وبعد توجيهه بتشكيل فريق لمتابعة المشكلة ما بين إمارة عسير وشركة الكهرباء.