شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف لـ 30 دقيقة.. مطار الملك عبدالعزيز يعلن عودة «الحركة الجوية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن عودة الحركة الجوية بالمطار إلى طبيعتها، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة جدة.
وقال الحساب الرسمي للمطار عبر «تويتر»: «المسافرين الكرام، عادت الحركة الجوية في مطار الملك عبدالعزيز إلى وضعها الطبيعي، بعد توقف دام قرابة نصف ساعة نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة جدة».
وكان المطار قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تعليق الحركة الجوية بسبب التقلبات الجوية وتدني مدى الرؤية.
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