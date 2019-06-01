خالد الفيصل يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير الأمير خالد الفيصل، باسم أهالي المنطقة, أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين -حفظهما الله-، على نجاح (قمم مكة) الثلاث. رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير الأمير خالد الفيصل، باسم أهالي المنطقة, أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهد الأمين -حفظهما الله-، على نجاح (قمم مكة) الثلاث. وقال سموه «أشكر المواطن والمقيم والمعتمر على تعاونهم ومشاركتهم في إنجاح التنظيم وأخص رجال الأمن على جهودهم العظيمة، عاش الملك، عاش الوطن».



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